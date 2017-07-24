Котенок с очертаниями другого кота на морде прославился в сети

Пользователь Twitter из Японии под ником @TOKAITRICK_bot опубликовал ролик, в котором запечатлел черно-белого котенка с пятном на морде, напоминающем свернувшегося в клубок кота. На это обратило внимание издание Mashable.

Твит с фотографиями необычного животного набрал более 100 тысяч лайков и почти 55 тысяч ретвитов.





В комментариях пользователи назвали данное явление Catception по аналогии в фильмом Кристофера Нолана Inception (в российском переводе — «Начало»): концепция кино строилась на нескольких уровнях снов внутри сна. Комментаторы согласились, что котенок смог «достичь второго уровня погружения» в мир кошачьих.

Другие юзеры просто удивились тому, что расцветка животного вышла такой интересной, а некоторые даже посчитали ее суперсилой.