Российские хирурги удалили опухоль в 37 кг

Хирурги Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) удалили местному жителю гигантскую опухоль весом 37 килограммов. Образование липосаркомы началось у мужчины три года назад, но он не сразу обратился к медикам.

Вес больного за это время увеличился на треть, а размер злокачественной опухоли составлял примерно 60 на 60 сантиметров. При этом пациент жаловался только на дискомфорт при лежании на спине.

Когда мужчина обратился к врачу, у него диагностировали забрюшинную опухоль. Учитывая огромные объемы образования, в состав медгруппы вошли оперирующий хирург, четыре его ассистента, а также пластический хирург. Врачам пришлось придерживать лимфосаркому во время операции на весу.

"Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости — правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве", – цитирует руководителя РНИОИ Олега Кита, проводившего операцию, сайт Ростовские Вести. По его словам, органы вернули на место, после чего к работе подключился пластический хирург.

Кроме злокачественного новообразования, у пациента был удален и правый фланг ободочной кишки, поскольку ее сосуды были вовлечены в опухоль. Лечение проводилось бесплатно, за счет средств федерального бюджета. Пациент перенес операцию благополучно и был выписан домой.

Отметим, это не первый случай удаления хирургами РНИОИ гигантской опухоли. В июле прошлого года пациенту была вырезано злокачественное новообразование весом 20 килограммов. Его размеры составили 40 на 35 сантиметров.