СМИ: британцы нашли золото нацистов на затонувшем корабле

Возле берегов Исландии члены британской компании Advanced Marine Services обнаружили на затонувшем немецком корабле SS Minden около четырех тонн золота, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что стоимость обнаруженного золота может составлять около $100 млн.

Компания обратилась к правительству Исландии с просьбой разрешить сделать на корабле отверстие, чтобы достать ящик с золотом.

Предполагается, что золото могло принадлежать нацистам и было взято из банков Южной Америки.

Судно затонуло в 1939 году, когда направлялось из Бразилии в Германию.

По данным издания, когда корабль был обнаружен британским флотом, Адольф Гитлер приказал скрыться или затопить судно, чтобы Великобритания не захватила груз.