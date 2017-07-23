Сальвадорские футболисты искусали сборную США

Во время матча 20 июля в Филадельфии, который завершился со счетом 2:0 в пользу американцев, футболист сборной Сальвадора Генри Ромеро укусил форварда Джози Алтидора, а его коллега по команде Марвин Серен укусил защитника американцев Омара Гонсалеса, сообщает Goal.com.

Хервина Ромеро дисциплинарная комиссия дисквалифицировала на шесть матчей, а Серед удостоился трехматчевого отстранения.