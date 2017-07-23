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Сальвадорские футболисты искусали сборную США
Во время матча 20 июля в Филадельфии, который завершился со счетом 2:0 в пользу американцев, футболист сборной Сальвадора Генри Ромеро укусил форварда Джози Алтидора, а его коллега по команде Марвин Серен укусил защитника американцев Омара Гонсалеса, сообщает Goal.com.
Хервина Ромеро дисциплинарная комиссия дисквалифицировала на шесть матчей, а Серед удостоился трехматчевого отстранения.
Это уже не первый кусачий случай в истории футбола. Ранее FIFA дисквалифицировал игрока сборной Уругвая Луиса Суареса на девять матчей и четыре месяца за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче ЧМ-2014 в Бразилии.
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