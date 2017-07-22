Подводники пожаловались Мэй на проблемы с загрузкой порно



Два британских подводника пожаловались премьер-министру страны Терезе Мэй на то, что во время походов не могут скачивать порно из интернета, пишет Business Insider со ссылкой на The Times

Инцидент произошел во время приема для членов ЛГБТ-сообщества в саду резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне. Посетители мероприятия услышали разговор Терезы Мэй и двух моряков, которые рассказали премьеру о низкой скорости интернета и попросили ее исправить ситуацию. Та заверила военных, что ситуацию с интернетом на субмаринах вполне можно улучшить.



Поблагодарив Мэй, один из подводников решил в подробностях пояснить, для чего морякам это нужно. "Проблема в том, что мы не можем скачивать порно, и нам приходится загружать его на жесткий диск заранее", — сказал он.



Подводник, очевидно, зашел слишком далеко, отмечает издание, так как после его признания Мэй быстро закончила беседу. К чему приведет жалоба моряка, пока остается неясным.