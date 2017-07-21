Путин рассказал о подавших ему петушиные гребешки кремлевских поварах

Президент России Владимир Путин рассказал историю о кремлевских поварах, приготовивших для него петушиные гребешки вместо морских. Об этом он упомянул в беседе с воспитанниками образовательного центра «Сириус». Трансляцию «Недетского разговора» ведет телеканал НТВ в пятницу, 21 июля.

По словам главы государства, вскоре после того, как он занял свой пост, в Кремле его спросили о предпочтениях в еде. Он отметил, что незадолго до этого ездил отдыхать как турист. «Ну, гребешки можно было бы», — попросил Путин.

На следующий день ему принесли готовое блюдо из гребешков и спросили, нравится ли оно. «Я сказал, нравятся, ничего. А сам про себя думаю: какой-то вкус необычный. Они мне ответили: "Слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали"», — вспомнил президент.

В заключение Путин отметил, что теперь повара в Кремле знают, что гребешки — это морепродукты.

При этом блюда из петушиных гребешков в дореволюционной России считались деликатесом. Существуют несколько способов их приготовления, но все они предполагают предварительную отварку или длительное тушение. Так, для того, чтобы приготовить фаршированные грибами гребешки, их нужно предварительно отварить в течение двух часов до полуготовности.

Трансляция «Недетского разговора с Владимиром Путиным» также ведется во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».