Необычный козленок с мордой, напоминающей человеческое лицо, родился в Аргентине, сообщает RT со ссылкой на издание El Chorrillero.



Животное появилось на свет во вторник вместе с двумя другими козлятами на ферме в аргентинской провинции Ла-Риоха. Хозяйка животного Глэдис Овьедо рассказала, что, несмотря на деформированную голову, в остальном козленок ничем не отличался от других.



По словам хозяйки, козленок-мутант прожил не более трех часов. "Я собиралась напоить его молоком с ложки, но заметила, что ему трудно дышать. Вскоре он умер", — пояснила она. Овьедо рассказала, что не знает, почему животное появилось на свет с подобной необычной мутацией.