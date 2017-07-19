Главные события у вас в почте
Китайский легкоатлет обогнал истребитель
Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель Чэнду J-10, пишет RT.
Спринтер состязался с воздушным судном в гонке на расстоянии в сто метров. На выложенном в YouTube ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.
Личный рекорд легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд.
Оставить комментарий