Двойника Медведева заметили в автобусе



Мужчина, поразительно похожий на премьер-министра России Дмитрия Медведева , поразил пассажиров рейсового автобуса в подмосковном Видном. Об этом корреспонденту «Подмосковье сегодня» рассказала местная жительница Ольга Карабутова.

"Когда я его увидела в салоне автобуса, то просто опешила. Но потом поняла, что и рост не тот, и весовая категория тоже, нос другой… Но похож очень!", — Ольга Карабутова.



Двойника премьер-министра можно встретить в автобусе № 471 сообщением Расторгуево — Москва. Как часто мужчина пользуется общественным транспортом и где еще его можно встретить — никому не известно.



Ранее стало известно, что в Ногинском районе Подмосковья появился двойник Брижит Бардо. Местная жительница, похожая на французскую кинодиву, помогает животным и строит приюты.