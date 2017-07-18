Прокуратура проверит данные о выгуле свиней на мемориале под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости . Прокуратура Красноармейского района Челябинской области проведет проверку информации о якобы организации пастбища для свиней на месте мемориала участникам Великой Отечественной войны, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным местных СМИ, в селе Нижнепетропавловское Красноармейского района заброшенный мемориал участникам Великой Отечественной войны используется в качестве пастбища для свиней. Соответствующие фотографии опубликованы в соцсетях.

"По поручению прокурора региона Александра Кондратьева прокуратурой области организована проверка по информации СМИ о заброшенном мемориале участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

В соответствии со статьей федерального закона "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" обязанность по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, возложена на органы местного самоуправления, уточняется в сообщении.