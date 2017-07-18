На уровне Сомали: в соцсетях высмеяли стенд Украины на Экспо

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости . Пользователи соцсетей высмеяли украинский стенд на международной выставке Экспо-2017 в Астане, отметив, что на нем не представлено практически ничего.

Так, финансовый директор компании Укрэнерго Артур Сомов написал в Facebook, что ему было стыдно: в то время как другие страны показали в своих павильонах самолеты и автомобили, Киев продемонстрировал электроплуг. Он отметил, что разыскал украинский стенд после "усиленных поисков". "Нашел…и охренел…" — признался Сомов.

"В отдельном павильоне были представлены страны Африки (Сомали, Уганда и т.д.), в другом — страны Океании… Именно в таком "коллективном павильоне" я и нашел стенд Украины… Чуть сбоку находился стенд Бангладеша", — рассказал сотрудник Укрэнерго.

Украина была представлена на крупнейшей мировой технологической выставке небольшим стендом, на котором демонстрировался "какой-то электроплуг" и еще "пара вещей из прошлого", рассказал предприниматель. Он добавил, что больше всего в оформлении стенда его поразила надпись "Энергия творческих людей", под которой были фотографии казака в вышиванке и деревянной мельницы. "Это на фоне летающих поездов и океанических исследований в павильонах других стран!" — написал бизнесмен.

Пользователи в комментариях в шутку напомнили Сомову, что в Одессе недавно запустили самый длинный "паровозик" из людей, так что Китаю с его эко-поездами еще есть, куда стремиться.

Другие напомнили, что Украина провалила Экспо-2010 в Китае – один из комментаторов назвал стенд страны "павильоном национального убожества".

Посетители Экспо-2016 в Анталье в комментариях отметили, что и в прошлом году остались "в шоке" от украинского стенда.

Кое-кто обратил внимание на то, что Украина с ее маленьким стендом оказалась на одном уровне с Сомали.

"А я помню, как Украину зазывали на это Экспо, и как мы говорили гордо, что покажем весь свой потенциал миру. Но вышло жиденько и желтого цвета с неприятным запахом", — написал еще один пользователь.

Международная выставка Экспо-2017 проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. Мероприятие посвящено новейшим достижениям науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В выставке принимают участие более 100 стран, запланировано около трех тысяч деловых мероприятий. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку.