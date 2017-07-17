

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили насмешил соцсети "модным костюмом", выбранным для прогулки в горах. Фото его оригинального образа опубликовано в Facebook.

На снимке Саакашвили одет в желтую ветровку и обтягивающие джинсы. При этом создается впечатление, что оба предмета гардероба малы экс-президенту на пару размеров.







Внешний вид экс-губернатора стал поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Некоторые пользователи сравнили его с Миньонами — персонажами одноименного мультфильма, а другие отметили, что он остается верен своему "стилю".

Саакашвили не в первый раз становится объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей. В марте 2016 года он вышел на трибуну Антикоррупционного форума в Днепропетровске с заправленной в носок штаниной, а в августе 2015-го появился на публике в костюме не по размеру, из-за чего в интернете решили, что он "надел штаны задом наперед".