Экс-первая ракетка устроила шоу на Уимблдоне

Четырехкратная победительница соревнований серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс повеселила публику и соперниц во время матча «турнира легенд» на Уимблдоне. Видео доступно на Youtube

Перед подачей Клейстерс обратилась к болельщикам, спросив, как ей лучше подавать. Выслушав совет одного из зрителей, Мартинес подошла к нему и протянула ракетку. Весьма упитанный мужчина вышел на корт вместо испанки, а Клейстерс извлекла из сумки белые шорты-юбку и, встав перед мужчиной на колени, помогла ему надеть их. Для «игрока» нашли также белый верх, чтобы его одежда соответствовала правилам Уимблдона. Мужчина провёл на корте три розыгрыша, дважды приняв подачу Клейстерс, а затем сфотографировался со спортсменками.

В паре с австралийкой Ренне Стаббс Клейстерс переиграла испанку Кончиту Мартинес и американку Андреа Джегер со счётом 6:2, 7:5.