СМИ: в Шотландии у золотистого ретривера родился зеленый щенок





Meet Forest, the green puppy born to a golden retriever https://t.co/lhcDcIueQ5 pic.twitter.com/qtEn4cEtp1— The Telegraph (@Telegraph) 15 июля 2017 г. В Шотландии самка золотистого ретривера родила необычного щенка. В отличие от своих братьев и сестры он оказался мятно-зеленого цвета, пишет The Telegraph

Как рассказали журналистам хозяева собаки, вначале они не поверили своим глазам, однако затем выяснили, что это природная аномалия.



Необычный оттенок мог придать пигмент желчи биливердин, который содержится в плаценте. При смешивании с амниотической жидкостью, которая питает и защищает плод, он способен окрасить шерсть щенка.



Необычный щенок получил кличку Форест (англ. Forest – лес). Хозяева решили оставить его себе, а его семь братьев и сестра уедут в другие дома, когда подрастут.



Во всем мире известны только три случаи рождения зеленых собак. Последний был зафиксирован в феврале этого года – необычный щенок родился у самки лабрадора коричневого цвета.