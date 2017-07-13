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Российская Газета

Необычное фото из поезда насмешило интернет

Необычное фото из поезда насмешило интернет
Фото:
Пользователь Twitter по имени Дэвид Хилл, решивший проехаться на пригородном поезде в Великобритании, поделился со своими подписчиками необычной фотографией. Героиней снимка стала женщина, решившая в дороге поработать на компьютере.
"Женщина притащила свой iMac в поезд! Она слышала о существовании ноутбуков? Что за чертовщина?" - выразил свое удивление Хилл.
За неделю его твит собрал более пяти тысяч лайков и свыше двух с половиной тысяч ретвитов. В комментариях подписчики мужчины поделились с ним не менее забавными картинками.
"Несмотря на то, что это верх идиотизма, ситуацию можно сравнить с тем, что происходит в метро Дели".
"Как насчет такого?"
"У этого iMac есть стильный чехол для переноски".
"Подключение к бесплатному Wi-Fi".
В разговоре с The Telegraph автор снимка рассказал, что "ни разу не встречал ничего подобного", хотя часто бывает в поездах. Хилл отметил, что у женщины, решившей поработать в поезде на iMac, были полноразмерная клавиатура и мышь.
Безумный мир
Daily Telegraph
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