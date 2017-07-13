Необычное фото из поезда насмешило интернет

Пользователь Twitter по имени Дэвид Хилл, решивший проехаться на пригородном поезде в Великобритании, поделился со своими подписчиками необычной фотографией. Героиней снимка стала женщина, решившая в дороге поработать на компьютере.

A lady has brought her iMac onto the train! Has she not heard of a laptop?? wtf!!! pic.twitter.com/zC3wNw7Yhv — David Hill (@davidhill_co) 4 июля 2017 г.

"Женщина притащила свой iMac в поезд! Она слышала о существовании ноутбуков? Что за чертовщина?" - выразил свое удивление Хилл.

За неделю его твит собрал более пяти тысяч лайков и свыше двух с половиной тысяч ретвитов. В комментариях подписчики мужчины поделились с ним не менее забавными картинками.

"Несмотря на то, что это верх идиотизма, ситуацию можно сравнить с тем, что происходит в метро Дели".

Although this top of line idiotic behaviour but still can be compared with this 👇👇👇 happened in India's Delhi Metro 😂😂 pic.twitter.com/BfaCLCfHQS — 50 Shades of #चौधरी (@MrTheCHOWDHRY) 6 июля 2017 г.

"Как насчет такого?"

"У этого iMac есть стильный чехол для переноски".

"Подключение к бесплатному Wi-Fi".

Making use of free wifi 😂😂 pic.twitter.com/ZFWPlxhkpL — Jonty Gilford (@JontyGilford) 6 июля 2017 г.