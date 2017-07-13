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Необычное фото из поезда насмешило интернет
Фото: Twitter
Пользователь Twitter по имени Дэвид Хилл, решивший проехаться на пригородном поезде в Великобритании, поделился со своими подписчиками необычной фотографией. Героиней снимка стала женщина, решившая в дороге поработать на компьютере.
A lady has brought her iMac onto the train! Has she not heard of a laptop?? wtf!!! pic.twitter.com/zC3wNw7Yhv— David Hill (@davidhill_co) 4 июля 2017 г.
"Женщина притащила свой iMac в поезд! Она слышала о существовании ноутбуков? Что за чертовщина?" - выразил свое удивление Хилл.
За неделю его твит собрал более пяти тысяч лайков и свыше двух с половиной тысяч ретвитов. В комментариях подписчики мужчины поделились с ним не менее забавными картинками.
"Несмотря на то, что это верх идиотизма, ситуацию можно сравнить с тем, что происходит в метро Дели".
Although this top of line idiotic behaviour but still can be compared with this 👇👇👇 happened in India's Delhi Metro 😂😂 pic.twitter.com/BfaCLCfHQS— 50 Shades of #चौधरी (@MrTheCHOWDHRY) 6 июля 2017 г.
"Как насчет такого?"
How about this?=) pic.twitter.com/WvAebuIdYo— Dmitry Kniazev (@vmdk_co) 4 июля 2017 г.
"У этого iMac есть стильный чехол для переноски".
There's even a stylish bag for transportation. 😂— Tobias Hagemann (@tobihagemann) 8 июля 2017 г.
Source: https://t.co/M2XMTp50D2 pic.twitter.com/3XoLTjNBpf
"Подключение к бесплатному Wi-Fi".
Making use of free wifi 😂😂 pic.twitter.com/ZFWPlxhkpL— Jonty Gilford (@JontyGilford) 6 июля 2017 г.
В разговоре с The Telegraph автор снимка рассказал, что "ни разу не встречал ничего подобного", хотя часто бывает в поездах. Хилл отметил, что у женщины, решившей поработать в поезде на iMac, были полноразмерная клавиатура и мышь.
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