Власти Саратова заделают дорожные ямы, засыпанные гипсовыми фигурками котов

САРАТОВ, 13 июля. / ТАСС /. Власти Саратова починят выбоины на дороге, которые местные жители засыпали гипсовыми фигурками котов, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы администрации города Владимир Моисеенко.

Ранее в социальных сетях появились фотографии гипсовых фигурок котов в дорожных ямах на улице Техническая. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в городе, пользователи писали, что котики должны починить в городе дороги сами.

"Мы видели эти ямки, кто-то сверху на гравий насыпал гипсовых животных. Думаю, это еще раз показывает, что у нас в городе живут креативные люди. Мы уже обратили на это внимание дорожных служб, ямы будут заделаны", - сказал Моисеенко.

Он подчеркнул, что ямы располагались не на тротуаре и не на проезжей части, а с торца здания многоэтажки, где местные жители паркуют автомобили.

"Это съезд с дороги, а не оживленная трасса, поэтому сложно сказать, пытался ли автор "работы" таким образом привлечь внимание дорожных служб. Личность автора установить не удалось", - добавил Моисеенко.