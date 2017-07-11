Американская фигуристка Вагнер снялась полностью обнаженной

Американская фигуристка Эшли Вагнер снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue. Об этом сообщает Daily Mail.

Эван Лайсачек. 26-летняя Вагнер стала первой фигуристкой, согласившейся принять участие в откровенной фотосессии. До этого для ESPN Body Issue снимались американские фигуристы Джонни Вейр

Вагнер — двукратная чемпионка мира в командных состязаниях (2013, 2015), вице-чемпионка мира в одиночном катании (2016). В 2014 году на Олимпиаде в Сочи американка завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

6 июля обнаженными снялись хоккеистки сборной США. В фотосессии приняли участие шесть спортсменок.