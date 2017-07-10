Пранкеры Лексус и Вован разыграли руководство завода в Нижнем Тагиле

Новыми жертвами розыгрыша Вована и Лексуса стали бывшие и нынешние владельцы Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Пранкеры представились сотрудниками областной администрации. Об этом сообщает портал LIFE

В беседе с пранкерами участвовали три человека – экс-руководитель завода Левон Манукян , нынешний управляющий предприятием Олег Скороход и собственник завода Денис Кокорин. Предположительно все трое ответственны за задержку выплат зарплат на сумму в 13 миллионов рублей.

«Это он (Левон Манукян - прим. Рамблер) во всём виноват, довёл до такого состояния предприятие, производство. Его задача была наладить производство и найти рынок сбыта дополнительный. Он отработал месяцев семь и довёл до такого состояния, что начались проблемы с заработной платой, и написал заявление об увольнении. Предприятие после этого остановилось», — заявил Кокорин.

По словам Манукяна, завод развалил именно Кокорин. Кроме того, бывший директор заявил, что нынешний собственник предприятия получил акции от своего отца, известного в регионе криминального авторитета. Манукян отметил, что получал угрозы в физической расправе от родственников Кокорина.

«Были аффилированные предприятия, все их родственники сидели там, учредителями были. Деньги выводили. Они мне конкретно говорили: если кто-то в этом плане что-то скажет, например, про банкротство, то... Никаких движений по этому поводу не должно быть, а кто попробует, тот будет иметь дело с нами. Вот такие бандитские угрозы, 90-е годы», - заявил Манукян.

Манукян добавил, что по факту угроз написал заявление в полицию. Олег Скороход заявил, что рабочие смогут получить задолженности по зарплате не ранее, чем через год. Именно столько времени потребуется для продажи завода. Впервые о ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий стало известно на переговорах российского президента Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым . Для выплаты части задолженностей была арестована собственность владельцев предприятия.

Ранее Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников предприятия на отказ руководства выплачивать им зарплату, пока этого не попросит сам президент. Путин назвал «борзотой» и «хамством» отношение руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий к сотрудникам.