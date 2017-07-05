Главные события среды

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Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года
Правительство России согласно президентскому указу продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших санкции против Москвы. Текст документа опубликован 5 июля на сайте кабинета министров.
В деле «пьяного мальчика» вскрыты нарушения
Первая судмедэкспертиза, проведенная после ДТП в Подмосковье, в котором погиб шестилетний мальчик, могла быть проведена с многочисленными нарушениями. Об этом «Газете.Ru» рассказали несколько источников. Это означает, что результаты экспертизы не могут считаться окончательно достоверными, а причастным к ней лицам придется отвечать за ошибки.
Под Петербургом сошел с рельсов пассажирский поезд
В районе станции Ефимовская под Санкт-Петербургом пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Life.
В Москву в конце недели придут холода
К концу недели в Москве ожидается новое похолодание. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.
"Бенефициар кассовой системы" покончил с собой
Российский бизнесмен Владимир Щербаков, которого в Госдуме называли «бенефициаром» кассовой реформы, найден мертвым в Лондоне. Об этом сообщает Republic со ссылкой на знакомого предпринимателя и его бывшего бизнес-партнера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Лента.ру».
Курс доллара превысил 60 рублей
РИА Новости
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Метрополитен объяснил «призыв отказаться от метро»
В Московском метрополитене опровергли появившуюся в СМИ информацию о призывах к пассажирам не пользоваться подземкой в часы пик. Об этом сообщается в твиттере метро.
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