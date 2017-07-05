Главные события среды

Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года

Правительство России согласно президентскому указу продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших санкции против Москвы. Текст документа опубликован 5 июля на сайте кабинета министров.

В деле «пьяного мальчика» вскрыты нарушения

Первая судмедэкспертиза, проведенная после ДТП в Подмосковье, в котором погиб шестилетний мальчик, могла быть проведена с многочисленными нарушениями. Об этом «Газете.Ru» рассказали несколько источников. Это означает, что результаты экспертизы не могут считаться окончательно достоверными, а причастным к ней лицам придется отвечать за ошибки.

Под Петербургом сошел с рельсов пассажирский поезд

В районе станции Ефимовская под Санкт-Петербургом пассажирский поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Life.

В Москву в конце недели придут холода

К концу недели в Москве ожидается новое похолодание. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

"Бенефициар кассовой системы" покончил с собой

Российский бизнесмен Владимир Щербаков , которого в Госдуме называли «бенефициаром» кассовой реформы, найден мертвым в Лондоне. Об этом сообщает Republic со ссылкой на знакомого предпринимателя и его бывшего бизнес-партнера.

Пескова смутил вопрос о подготовке рукопожатия Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Курс доллара превысил 60 рублей

РИА Новости

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Метрополитен объяснил «призыв отказаться от метро»

В Московском метрополитене опровергли появившуюся в СМИ информацию о призывах к пассажирам не пользоваться подземкой в часы пик. Об этом сообщается в твиттере метро.