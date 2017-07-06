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В Египте раскопали скелет русалки

В Египте найден скелет русалки
Фото:
Египетские ученые удивили мировую общественность сообщением о том, что им удалось найти скелет русалки в одном из древних захоронений.
Биологи опубликовали фотографию, на которой ученый запечатлен рядом с человеческим скелетом, у которого вместо ног – хвост рыбы. По словам специалистов, их открытие говорит о том, что некогда в земных водоемах обитали настоящие русалки, которые либо вымерли, либо просто скрываются.
Однако скептики в соцсетях поставили под сомнение подлинность данного снимка. По их словам, это мог быть просто розыгрыш со стороны ученых. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы совместить два скелета – человеческий и крупной рыбы. По мнению таких комментаторов, ученые просто хотели привлечь к себе внимание.
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