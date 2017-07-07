В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы

В Сети разгорелся спор из-за цвета спортивного костюма, фотографию которого опубликовала британка Рейчел Стюарт в своем аккаунте Facebook.

"Не понимаю, как другие видят что-то, кроме белого с розовым?" — отметила девушка в подписи к изображению.

Пост Стюарт набрал 530 комментариев, в которых пользователи сети пытались определить цвет костюма. Некоторые из них согласились с девушкой, однако многие оказались другого мнения. Так, часть комментаторов отметила, что костюм розово-голубой, а другие вовсе не увидели на фотографии розового цвета, указав вместо него серый.