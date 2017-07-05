«Зачем спасать, если все равно умрет»: чиновницу уволили за бессердечие

Сотрудницу Минздрава Астраханской области Анну Любезнову уволили после скандального комментария о бессмысленности лечения местной жительницы, появившегося в интернете от имени чиновницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсети Facebook ранее появился пост с просьбой помочь астраханке Ирине Васильевой, которая болеет редким заболеванием крови. Сообщалось, что в начале года региональный Минздрав предложил девушке лекарство за 30 миллионов рублей, но в марте в ведомстве якобы заявили, что больше не могут оплачивать лечение.

От имени Любезновой был написан комментарий, что «такие деньги» приходится тратить на одного человека, хотя можно было бы обеспечить квартирами «двенадцать семей». В Минздраве отметили, что слова Любезновой являются ее личным мнением и не имеют никакого отношения к официальной позиции министерства.

Любезнова подчеркнула, что намерена обжаловать свое увольнение в судебном порядке. Она отметила, что не была пресс-секретарем Минздрава, а «работала в подведомственном ему учреждении». «Я не была чиновником или госслужащим, я могу выкладывать все, что я хочу. Более того, я этого ничего не писала», - утверждает она. Женщина также говорила журналистам, что ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.