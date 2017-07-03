В Сети появился сайт, где пользователи могут слушать мурлыканье котов. Слушатели сами могут настроить громкость и тональность урчания. Послушать звуки животных можно на сайте purrli.com.

Интернет-ресурс разработал саунд-дизайнер Стефан Пиджон. Помимо громкости и тональности мяуканья, можно установить настроение домашнего животного – сделать звуки «игривыми» или «сонными». Также можно настроить частоту и тембр урчания. Сайт основан на приложении Purr generator, созданный еще в 2015 году. Шуточная программа быстро обрела популярность, после чего Пиджон решил превратить её в полноценный проект. Пользователи пишут, что часто используют звуки котов вместо музыки.