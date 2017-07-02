Мэр мексиканского городка сыграл свадьбу с крокодилом по расчету

Мэр маленького рыбацкого городка в Мексике сыграл свадьбу с крокодилом, но все это ради общего блага, передает телеканал «МИР 24».

Дело в том, что в тех местах верят, что хищная рептилия - это заколдованная принцесса, и свадьба с ней принесет хороший урожай и большой улов. На церемонию пришел весь город, играла музыка и пел хор.

На невесту надели фату и свадебное платье, а также перевязали пасть розовой ленточкой.

О странных свадьбах читайте в материале «МИР 24» «С пиццей и iPhone под венец, или Безумные-безумные свадьбы».