Этим монтажом Трамп еще раз напомнил общественности о своей непримиримой борьбе с «фейковыми» и «мошенническими» новостями CNN.

Президент США постоянно обвиняет CNN в публикации фальшивых новостей и не общается с журналистами этой телекомпании. Он считает, что канал регулярно выдает лживую информацию о нем и его соратниках. В частности, выдумывает связи команды Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Смонитрованное Трампом видео не осталось незамеченным. В качестве ответа CNN напомнил, что сотрудники Белого дома ранее выступали с заявлениями о неприемлемости насилия. Телеканал опубликовал в Twitter слова официального представителя Белого дома Сары Сандерс о том, что президент «никак не способствует насилию и не поощряет его».

Ранее Трамп написал в Twitter, что собирается переименовать «фейковые» новости CNN в «мошеннические».