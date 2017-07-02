Президент США Дональд Трамп опубликовал смонтированное видео в своём микроблоге в Twitter, на котором он "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN

Никакого описания к данному видео от президента не последовало. Трамп оставил только хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC).

Действие происходит на боксерском поединке. В конце видео появляется логотип FNC вместо CNN.

Ранее в субботу Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что "думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN".