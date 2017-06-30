Главные события у вас в почте
В ЛНР угрожали сотрудникам ОБСЕ
Ополченцы самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) угрожали расстрелять наблюдателей специальной мониторинговой комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Причиной угроз стали поздравления с Днём конституции Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отчёт наблюдателей.
Инцидент произошёл в селе Весёлая Гора. К автомобилю наблюдателей приблизились двое мужчин с автоматами Калашникова. Лица ополченцев были закрыты балаклавами.
«Они спросили членов патруля СММ, которые были в двух автомобилях, посещали ли наблюдатели этот населенный пункт за день до того, и обвинили членов СММ, что те поздравили местных жителей с Днем украинской Конституции. Вооруженные мужчины сказали членам СММ, что они застрелят членов СММ, если такое сообщение повторится», - говорится в отчёте.
После инцидента наблюдатели покинули район и передали информацию о случившемся в Совместный центр. День конституции Украины отмечается 28 июня.
Оставить комментарий