В ЛНР угрожали сотрудникам ОБСЕ

Инцидент произошёл в селе Весёлая Гора. К автомобилю наблюдателей приблизились двое мужчин с автоматами Калашникова. Лица ополченцев были закрыты балаклавами.

«Они спросили членов патруля СММ, которые были в двух автомобилях, посещали ли наблюдатели этот населенный пункт за день до того, и обвинили членов СММ, что те поздравили местных жителей с Днем украинской Конституции. Вооруженные мужчины сказали членам СММ, что они застрелят членов СММ, если такое сообщение повторится», - говорится в отчёте.

После инцидента наблюдатели покинули район и передали информацию о случившемся в Совместный центр. День конституции Украины отмечается 28 июня.