Американка застрелила бойфренда, снимая блог

В США 19-летняя девушка убила своего парня из огнестрельного ружья, снимая видеоблог. Об этом сообщает издание NY Daily News

Мона Лиза Перес из Миннесоты вела свой канал на YouTube. 22-летний парень Педро Луис погиб от ранения в грудь. Девушка предполагала снять видео, в котором её бойфренд книгой останавливает пулю калибра 12,7 мм. Однако пуля прошла предмет насквозь и вошла в тело мужчины. Убийство произошло на глазах у трёхлетней дочери пары. Против Моны Лизы возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве.