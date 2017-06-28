В Сергиевом Посаде открылся скандальный памятник, посвящённый выпускникам 1941 года. Местные жители называют скульптуру танцующих юноши и девушки чересчур откровенной. Автором памятника выступил священник Евгений Антонов . Слова служителя церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери в посёлке Власьево Тверской области передаёт « Московский комсомолец ».

«Это аллегория молодости и свежести. Одежда на фигурах есть. Просто через нее просматриваются детали, которые нельзя отрицать. Как нельзя отрицать человеческую физиологию. Женские формы очерчены мной преднамеренно, поскольку девушка символизирует жизнь, мир, счастье. А вот в юноше «заложено» предчувствие войны — его фигура напряжена, а взгляд печален. Очевидно, что он уйдет добровольцем и, возможно, погибнет, например, под Вязьмой, где, как известно, полегло 5 армий, и именно добровольцев бросали на передовую, чтобы преградить путь врагу. По сути это двое детей, которые за один день стали взрослыми. В идее памятника заложен очень трагический смысл», - заявил Антонов.

Скульптура «Завтра была война» была открыта на бульваре Кузнецова 22 июня. Если смотреть на фигуру девушки спереди, то кажется, будто на ней надета только юбка. Священник Евгений Антонов занимает пост председателя Тверского отделения Союза художников России. По словам скульптора Александра Рожникова, композицию можно назвать «целомудренной», а выдающиеся груди в фигуре девушки он назвал «стилизованными бугорками», а не «доминирующими выпуклостями». Несмотря на заключения экспертов, местные жители требуют вернуть клумбу на место, где была установлена скульптура.