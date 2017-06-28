На Ямале завелось «Лох-несское чудовище» - СМИ

Фотографии были сделаны на озере Ханто в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрием Кимом , который якобы заметил странное существо в воде во время утренней пробежки.

Издание утверждает, что на кадрах видны «белая голова и часть тела морского монстра».

«Я очень хорошо это понимаю, что это невозможно, но силуэт этого существа напомнил мне монстра Лох-Несс», - заявил Ким, подчеркнув, что в момент съемки животное оставалось неподвижным.

Вместе с тем очевидец отметил, что ранее на озере жили лебеди, хотя и подчеркнул, что «монстр» не был похож на птицу.