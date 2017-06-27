Бунтовать вздумали? Интернет с восторгом воспринял новости из псковской психушки

Пользователи социальных сетей высмеяли главного врача Псковской областной психиатрической больницы Павла Торкунова, вызвавшего полицию для разгона несуществующего митинга. Комментарии в социальных сетях собрал « Московский комсомолец ».

«- Видишь митинг? – Нет. – И я нет. А он есть»; «В психиатрии врачом считается тот, кто первый надел белый халат»; «Я вижу митингующих людей, они повсюду. Они ходят и даже не знают, что они митингуют», «Сдается мне, сотрудники больницы нашли более оригинальный способ, как избавиться от своего руководителя. Стоит ему еще несколько раз вызвать полицию для разгона несуществующего митинга и у него появится шанс переквалифицироваться из главного врача психиатрической больницы в ее пациента», - написали пользователи социальных сетей.