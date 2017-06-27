Голый забег: австралийцы сорвали матч

Во время матча между сборными Новой Зеландии и Великобритании по регби трое болельщиков выбежали на поле в обнажённом виде. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошёл в австралийском Мельбурне. За свою выходку болельщики были оштрафованы на 626 долларов. Один из мужчин раздевался на бегу. Сотрудники службы охраны стадиона не сразу смогли остановить нарушителей порядка. Видео выходки за семь часов набрало почти 3,5 миллиона просмотров.