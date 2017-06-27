Сеть растрогало семейное видео больной раком женщины

Дочка рассмешила потерявшую волосы маму, одолжив ей свои локоны. Попавшее в сеть видео растрогало 75 тысяч пользователей.

Бразильская молодая девушка по имени Гейза сняла на телефон и выложила в Twitter видео, в котором она пытается развеселить свою маму. Та потеряла свои волосы после курса химиотерапии. Но дочь не дает унывать родному человеку: вот как ты будешь выглядеть, мама, когда твои волосы снова отрастут – говорит она.

Hoje eu brinquei com a minha mãe simulando como ela ficará quando o cabelo dela - que caiu com a quimioterapia - crescer.



A reação dela ♥️ pic.twitter.com/SZ6Z7LNg8U — GEY ♡ (@stylesperta) 18 июня 2017 г.

"Сегодня я играла с мамой и показывала, как она будет выглядеть после того, как отрастут ее волосы, выпавшие из-за лечения", – подписала Гейза свое видео. Всего за десять дней ролик ретвитнули почти 33 тысячи пользователей, еще почти 75 тысяч поставили отметку "нравится".