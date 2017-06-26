Сбербанк отрицает появление голой девушки в одном из отделений в Москве

Представители Сбербанка опровергли информацию, что в понедельник, 26 июня, в отделение на Дмитровском шоссе в Москве пришла обнаженная девушка. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ни в одном из офисов Сбербанка в Москве, расположенных на Дмитровском шоссе — так же, как и в других подразделениях Сбербанка на территории столицы — клиенты без одежды ни сегодня, ни в предыдущие дни не обслуживались

"Ни в одном из офисов Сбербанка в Москве, расположенных на Дмитровском шоссе — так же, как и в других подразделениях Сбербанка на территории столицы — клиенты без одежды ни сегодня, ни в предыдущие дни не обслуживались", — сказали в пресс-службе банка.

В финансовом учреждении предположили, что подобная информация дается с целью привлечь внимание к некоторым интернет-ресурсам.

Ранее сообщалось, что в указанное отделение Сбербанка пришла полностью обнаженная девушка с розовой сумкой наперевес. Она хотела снять деньги. Клиентку благополучно обслужили, после чего она спокойно ушла из помещения. Очевидцы сделали фотографии, на которых видна не только сама девушка, но и совершенно невозмутимые посетители Сбербанка.