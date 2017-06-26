Питбуль стал мэром города в Кентукки

Мэром американского города Рэббит-Хэш, штат Кентукки, снова стала собака. Об этом сообщает WDRB-TV.

Новым градоначальником будет трехлетний питбуль по кличке Бриннет Паултро (Brynneth Pawltro). Пес одержал победу над курицей, котом, ослом и другими кандидатами, которые участвовали в выборах.

Собака в четвертый раз возглавит Рэббит-Хэш, где, по данным переписи 2010 года, проживают 315 человек. В 1998 году к власти пришел беспородный пес Гуфи Борнмэн, скончавшийся в 2001 году. Его сменил черный лабрадор по кличке Джуниор Кокран. Третьим мэром стала бордер-колли по кличке Люси Лу. Она занимала этот пост в течение семи лет.

Мэр Рэббит-Хэша не обладает реальной властью и никак не влияет на общественную жизнь. Выборы устраивают для сбора средств на благоустройство города. Для участия в них необходимо заплатить один доллар, причем голосовать можно несколько раз. В этом году деньги направят на ремонт городского магазина после пожара.