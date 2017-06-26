Голая москвичка не смогла шокировать клиентов Сбербанка в столице

Очевидцы сняли на камеру голую девушку, которая пришла в отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе в Москве, сообщил «Мобильный репортер».

Девушка пришла в офис Сбербанка, чтобы снять деньги, однако явилась в отделение полностью обнаженной. У нее при себе был только аксессуар в виде розовой сумочки. Для стоящих рядом людей, как видно на фото, это, видимо, вполне ординарное зрелище, потому что никто не обращает на нее внимание и продолжает заниматься своими делами. Так же поступили и сотрудники банка. Они обслужили клиентку подобающим образом даже без просьб удалиться из помещения.

После того, как девушка сняла деньги, она ушла из отделения.

На данный момент не сообщается, что стало причиной такого поведения. Также нет данных, вышла ли она в таком виде из дома или решила шокировать только посетителей Сбербанка.