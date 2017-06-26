Американских журналистов обокрали во время съемки репортажа о кражах

Журналисты из Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) во время съемки сюжета в опасном районе об участившихся случаях краж сами стали жертвами преступника. Об этом сообщает The Washington Times.

Съемочная группа канала KOB-TV отправилась к крупному супермаркету, в окрестностях которого часто происходят кражи и нападения. Они припарковали автомобиль на видном месте и планировали начать съемку сюжета. Когда журналисты настраивали оборудование, неизвестный угнал машину.

Пострадавшие сообщили об инциденте полиции, и через полчаса автомобиль вернули владельцам. Его местонахождение удалось установить благодаря встроенному GPS-приемнику.

Позднее журналисты все же смогли снять репортаж об остановке у супермаркета, упомянув, что во время съемок к ним подошли несколько мужчин и также попытались украсть оборудование.

Представители телеканала заверили, что в процессе создания сюжета команда не пострадала, но из-за случившегося инцидента телеканал готов приложить все силы для улучшения ситуации на улицах города.