В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.

Во время прямого эфира телепередачи Ireland AM в пятницу Хартигана, рассказывавшего о погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан.

Видеоролик выложил на своем YouTube-канале сам "пострадавший". "Мать-природа снова победила", — резюмировал он.