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РИА Новости

В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.
Во время прямого эфира телепередачи Ireland AM в пятницу Хартигана, рассказывавшего о погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан.
Видеоролик выложил на своем YouTube-канале сам "пострадавший". "Мать-природа снова победила", — резюмировал он.
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