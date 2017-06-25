«Фиолетовая женщина» увеличит грудь ради косплея

"Фиолетовая женщина" Бонни решилась на очередное увеличение груди. Она объяснила инициативу тем, что считает свою внешность недостаточно косплейной (косплей - переодевание в костюмы известных персонажей. Прим. Рамблер). Бонни считает, что ей идеально подойдут импланты объемом 2000 кв. см.

Издание LIFE приводит слова Бонни: "В мире, когда вы видите грудь, похожую на мою, она сильно модифицирована, с дополнительными бюстгальтерами или ещё наполнителем. Поэтому более крупные импланты помогут мне достичь цели быть известной в мире косплея".

Сообщается, что "фиолетовая женщина" появилась в эпизоде американского телешоу.

Бонни занимается "улучшением" своей внешности с 18 лет. Она несколько раз прибегала к услугам пластического хирурга, который увеличивал ей грудь.