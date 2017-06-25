На АЭС в Чехии стажерок отбирали по горячим фото в бикини

В Чехии атомная электростанция "Темелин" оказалась в центре скандала из-за "конкурса бикини". Руководство АЭС объявило конкурс для студентов, которые хотели попасть на предприятия в качестве стажера.

Кандидатов было 10 - все девушки. А выбрать единственную практикантку руководство решило по горячей фотосессии в бикини, сделанной на станции.

Фотографии "участниц" были опубликованы в Facebook для голосования. Та, чье фото наберет больше "лайков" и станет стажером на АЭС. Однако пользователей возмутил такой конкурс в откровенных нарядах.

Позже и местные СМИ придали огласке этот инцидент. После этого руководство компании заявило, что фотосессия - часть ежегодного конкурса красоты. А ее цель - привлечь больше абитуриентов получить техническое образование.