В Китае подростки массово увлеклись вышиванием на теле

Китайские СМИ призывают родителей обратить внимание на набирающую популярность моду у подростков вышивать нитками на коже и демонстрировать результат в соцсетях.

Подростки массово прокалывают верхние слои кожи, причем зачастую ограничиваются не только ладонями и ступнями, где кожа не такая чувствительная, делая узоры и на других частях тела, включая лицо.

Моду на вышивание на коже породила в Китае волна популярности на запрещенный в стране японский комикс- манга и одноименный аниме-сериал Tokyo Ghoul. Отмечается, что такая форма творчества может привести к занесению вирусной инфекции и даже заражению крови.