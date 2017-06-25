Главные события у вас в почте
В Китае подростки массово увлеклись вышиванием на теле
Фото: cattarou69 / instagram
Китайские СМИ призывают родителей обратить внимание на набирающую популярность моду у подростков вышивать нитками на коже и демонстрировать результат в соцсетях.
Подростки массово прокалывают верхние слои кожи, причем зачастую ограничиваются не только ладонями и ступнями, где кожа не такая чувствительная, делая узоры и на других частях тела, включая лицо.
Моду на вышивание на коже породила в Китае волна популярности на запрещенный в стране японский комикс- манга и одноименный аниме-сериал Tokyo Ghoul. Отмечается, что такая форма творчества может привести к занесению вирусной инфекции и даже заражению крови.
Оставить комментарий