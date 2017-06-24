В США показали самую уродливую собаку в мире

В Калифорнии неаполитанский мастиф по кличке Марта завоевала звание самой уродливой собаки мира.

Как сообщает AP, ее хозяйка получила чек на 1500 долларов и поездку в Нью-Йорк.

Женщина рассказала, что ее собака практически потеряла зрение, но после нескольких операций снова смогла видеть.

Посетители Всемирного конкурса практически сразу назвали Марту фаворитом состязания. Жюри выбирало победителя по своим впечатлениям и ориентируясь на реакцию зрителей.