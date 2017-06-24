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В США показали самую уродливую собаку в мире
Фото: кадр видео
В Калифорнии неаполитанский мастиф по кличке Марта завоевала звание самой уродливой собаки мира.
World's Ugliest Dog: This gassy Neapolitan Mastiff named Martha https://t.co/WPYtI2aGPB pic.twitter.com/jr5VvjnpSc— USA TODAY (@USATODAY) 24 июня 2017 г.
Как сообщает AP, ее хозяйка получила чек на 1500 долларов и поездку в Нью-Йорк.
Женщина рассказала, что ее собака практически потеряла зрение, но после нескольких операций снова смогла видеть.
Посетители Всемирного конкурса практически сразу назвали Марту фаворитом состязания. Жюри выбирало победителя по своим впечатлениям и ориентируясь на реакцию зрителей.
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