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Уфологи заметили на Луне пирамиду
Фото: Youtube
На Луне обнаружена «древняя пирамида». О находке заявили уфологи. Видео с кадрами необычной конструкции на поверхности спутника Земли опубликовано на YouTube.
На кадрах видны геометрические фигуры правильных форм, что, по мнению специалистов, указывает на их искусственное происхождение. Уфологи высказали предположение, что пирамиды остались от древней цивилизации, погибшей вследствие глобальных катаклизмов.
15 июня уфологи обнаружили на Марсе фигуру, напоминающую гигантского краба.
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