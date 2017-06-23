Уфологи заметили на Луне пирамиду

На Луне обнаружена «древняя пирамида». О находке заявили уфологи. Видео с кадрами необычной конструкции на поверхности спутника Земли опубликовано на YouTube

На кадрах видны геометрические фигуры правильных форм, что, по мнению специалистов, указывает на их искусственное происхождение. Уфологи высказали предположение, что пирамиды остались от древней цивилизации, погибшей вследствие глобальных катаклизмов.

15 июня уфологи обнаружили на Марсе фигуру, напоминающую гигантского краба.