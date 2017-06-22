В ЮАР овца родила «получеловека»

В ЮАР родился необычный ягнёнок. Животное напоминало «получеловека». Однако учёные отвергли возможность скрещивания человека и овцы. Об этом сообщает издание Independent Online

«Вопреки различным слухам, это физически невозможно. Несмотря на то, что у людей и овец схожее количество хромосом, животное не сможет забеременеть от человека», — заявили биологи.

Местные жители деревни Леди Фрерэ назвали мертворождённого детёныша «исчадием ада». Фермеры заявили, что мать ягнёнка страдала от лихорадки Рифт-Валли. Деформированное тело появившегося на свет животного объясняется тем, что плод из-за болезни не смог сформироваться до конца.