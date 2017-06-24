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В Сети обсуждают видео о найденной мумии инопланетянина

В Сети набирает популярность видео с «мумией инопланетянина»
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Сенсационная находка была сделана во время раскопок в пещерах Перу, а видео опубликовано на одном из сайтов, посвященных конспирологии.
В ролике показана окаменевшая фигура сидящего существа, которое обнимает свои колени. Его рост около 170 сантиметров, и оно похоже на человека, но обладает непропорционально длинными конечностями и вытянутым черепом.
Специалисты предполагают, что эта мумия свидетельствует о пребывании инопланетян на Земле на заре ее существования, однако многие пользователи уверены, что это фейк. Возможно, она сделана из гипса или речь идет об останках человека с врожденными уродствами.
За четыре дня видео посмотрели набрало почти 900 тысяч просмотров и более 1100 комментариев.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Ардаган был найден гроб с мумифицированным телом русского генерала.
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