В Сети обсуждают видео о найденной мумии инопланетянина

Сенсационная находка была сделана во время раскопок в пещерах Перу, а видео опубликовано на одном из сайтов, посвященных конспирологии.

В ролике показана окаменевшая фигура сидящего существа, которое обнимает свои колени. Его рост около 170 сантиметров, и оно похоже на человека, но обладает непропорционально длинными конечностями и вытянутым черепом.

Специалисты предполагают, что эта мумия свидетельствует о пребывании инопланетян на Земле на заре ее существования, однако многие пользователи уверены, что это фейк. Возможно, она сделана из гипса или речь идет об останках человека с врожденными уродствами.

За четыре дня видео посмотрели набрало почти 900 тысяч просмотров и более 1100 комментариев.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Ардаган был найден гроб с мумифицированным телом русского генерала.