Сотрудники морга в Петербурге предоставляли трупы для занятия магией

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга на основании сообщений в Сети провела проверку в «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и выяснила, что в прошлом году туда допускали группа лиц для занятий магией. В частности, по данным ведомства, победительница одного из телешоу вместе с группой из примерно 10 человек в 2016 году не менее двух раз посещала учебную секционную морга, чтобы проверить свои экстрасенсорных способностей.

При этом посещение было организовано заведующим методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы бюро.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, в настоящее время поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.