Ведущий программы новостей на BBC четыре минуты молчал в эфире

Ведущий вечерней программы новостей на британском телеканале BBC Хью Эдвадс четыре минуты молчал в эфире из-за проблем со звуком.

Когда программа началась, Эдвардс извинился за произошедшее, назвав это «некоторыми техническими проблемами».

Как передаёт The Guardian, позднее ведущий рассказал в интервью, что о том, что он находится в эфире, ему сообщили лишь спустя две минуты.

Тогда, по его словам, он предпринял «самый консервативный подход из возможных» и сидел за столом, перелистывая свои записи, пока ему не подали сигнал о начале программы.

Как отметил Эдвардс, за его 25-летнюю карьеру телеведущего подобного ещё не происходило.

Пользователи соцсетей стали выдвигать свои версии случившегося. По мнению некоторых, в техническом сбое виновата премьер-министр Тереза Мэй или российские хакеры.

«Технические неполадки с новостями. Мы все думаем «проклятые российские хакеры!» — пишет Рик Уолтон.

Technical hitch with the news. We're all thinking 'Bloody Russian hackers!!!'#BBCNews

— Rick Walton (@cricketmanwales) June 20, 2017

«Тереза Мэй виновата в технических трудностях на BBC News Ten», — добавляет другой пользователь.

"Theresa May blamed for technical difficulties on #bbcnewsten."

— BigWatchLover (@BigWatchLover) June 20, 2017

«Идея Терезы Мэй о сильном и стабильном BBC», — заключил пользователь соцсети.

Teresa May's idea of a Strong and Stable BBC. #bbcnewsten

— Andrew Gonoude (@androogunood) June 21, 2017