Евгению Васильеву избрали секретарем ТСЖ дома в Молочном переулке

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме, расположенном в Молочном переулке в центре столицы. Об этом агентству «Москва» сообщил осведомленный источник.

За избрание Васильевой на этот пост проголосовали все участники годового общего собрания членов ТСЖ, следует из протокола, подписанного председателем товарищества, бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым

Обязанности и функции секретаря ТСЖ устанавливаются правлением товарищества. Например, секретарь может вести протоколы заседаний или собраний.

Как писала kp.ru , в доме №6 в Молочном переулке Васильева занимает квартиру общей площадью 192 квадратных метра. В ней, помимо кухни и раздельного санузла, есть две спальни, рабочий кабинет, две гостиных, холл с картинами, два гардероба, библиотека и кладовая.

В этой же квартире бывшая чиновница Минобороны находилась под домашним арестом в статусе обвиняемой по делу «Оборонсервиса» . В мае 2015-го Васильевой вынесли приговор и в июле отправили в колонию, где она должна была провести почти 2,5 года. Пробыла она там, однако, лишь немногим более месяца — в августе женщину освободили условно-досрочно.

Сейчас в отношении Васильевой продолжается расследование уголовного дела, объединяющего ряд эпизодов хищений активов Минобороны бывшим руководством департамента имущественных отношений. По словам источника «Росбалта», сказать, когда она предстанет перед судом, невозможно даже приблизительно.