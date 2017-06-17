Взявший с чилийского журналиста 50 тысяч рублей таксист подумал, что это чаевые

Таксист, взявший в чилийского журналиста 50 тыс. рублей за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы Crowne Plaza, рассказал, что не собирался обманывать гостя Кубка конфедераций 2017 года.

«Я не собирался его обманывать. Я сказал ему, что проезд стоит пять тысяч, он дал мне гораздо больше. Я подумал, что это чаевые», — заявил таксист.

Водитель принёс извинения чилийскому журналисту, пообещал вернуть все средства и бесплатно прокатить того по Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан взявший с чилийского журналиста 50 тысяч рублей таксист.