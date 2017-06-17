Самое милое уравнение: фото задания, придуманного учительницей из Кургана, взорвало Сеть

В Сети набирает популярность фотография с учительницей математики из города Кургана, придумавшей для учеников 9 класса одно из самых необычных уравнений.

На снимке запечатлена сама улыбающаяся женщина рядом с доской, на которой написано уже решенное уравнение. В ответе значится: "Люблю вас".

Про учительницу известно, что она работает в школе № 56.