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Самое милое уравнение: фото задания, придуманного учительницей из Кургана, взорвало Сеть
Фото: vk.com/vk.fact
В Сети набирает популярность фотография с учительницей математики из города Кургана, придумавшей для учеников 9 класса одно из самых необычных уравнений.
На снимке запечатлена сама улыбающаяся женщина рядом с доской, на которой написано уже решенное уравнение. В ответе значится: "Люблю вас".
Про учительницу известно, что она работает в школе № 56.
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